Besteiro desafía a Rueda a viajar a Argentina para explicar su posición sobre la ley de nietos
GALICIA
El PSdeG registrará iniciativas en el Parlamento para que el presidente exponga si rechaza o no la concesión de nacionalidades a través de esta vía01 jul 2026 . Actualizado a las 13:53 h.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió este miércoles «un mínimo de coherencia» al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante la postura de los populares sobre la conocida como ley de nietos. El líder socialista reprochó a Rueda que reclame a los descendientes de emigrantes una «conexión real» con España para conceder la nacionalidad. «Esa suposta conexión real non é un criterio legal, é unha frase pensada para sementar dúbidas, para facer que a xente vexa fraude onde non o hai», advirtió Besteiro.
En un audio enviado a los medios, el secretario xeral recuerda que la medida se incluye en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el 2022, para «reparar aos descendentes de quen tivo que marchar ao exilio». «O que fixo entón o PP foi votar en contra da lei e, ao mesmo tempo, ir a Arxentina e Uruguai a dicir que defendía ese dereito. Alí prometían amparo. Aquí prometían derrogar a norma que lles daba ese amparo», añadió.
«Levo escoitando ao PP falar dos galegos do exterior toda a vida. Cando lles interesaba o seu voto, eran tan galegos coma calquera. Agora que en Madrid parece que non lles cadran as contas, resulta que teñen que demostrar unha conexión real», replicó Besteiro, quien lamentó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, calificase la ley de nietos como «enxeñaría electoral» y sugiriese que el Gobierno manipule así el censo. «Rueda foi aínda máis alá e pediu unha proba dun vínculo real cos ascendentes españois», expuso el líder del PSdeG, recordando que la ley «esixe acreditar o parentesco e a condición de exilio».
«Que collan un avión, que vaian a Bos Aires e que llo digan á cara á colectividade galega. A ver se alí teñen a mesma valentía coa que falan desde aquí», continuó. Besteiro indicó que su partido registrará iniciativas en el Parlamento para que Rueda concrete «cal é exactamente a súa posición». «Leva vinte anos á sombra de Feijoo. Agora que nos diga con cal se queda: co Feijoo de 2006, co de 2017 ou co de 2026. Que o diga no Parlamento, con nome e data, sen esconderse detrás dunha frase feita», retó al presidente gallego.