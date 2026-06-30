El Avlo Madrid-Vigo que batió récords con un retraso de más de siete horas solo contabiliza tres en los registros de Renfe
REDACCIÓN / LA VOZ
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La operadora solo incluye la demora previa a la detención del tren en Taboadela, y no la espera y los posteriores traslados30 jun 2026 . Actualizado a las 20:56 h.
El Avlo —tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe— que se retrasó más de siete horas hace una semana por un avería en el cambiador de ancho de Taboadela, a las puertas de