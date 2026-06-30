El Avlo Madrid-Vigo que batió récords con un retraso de más de siete horas solo contabiliza tres en los registros de Renfe

pablo gonzález / laura placer REDACCIÓN / LA VOZ

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Los pasajeros bajaron del tren averiado para subirse en otro en la estación de Taboadela
Los pasajeros bajaron del tren averiado para subirse en otro en la estación de Taboadela L. R.

La operadora solo incluye la demora previa a la detención del tren en Taboadela, y no la espera y los posteriores traslados

30 jun 2026 . Actualizado a las 20:56 h.

El Avlo —tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe— que se retrasó más de siete horas hace una semana por un avería en el cambiador de ancho de Taboadela, a las puertas de

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