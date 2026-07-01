Cristóbal Dobarro, abogado: «El acoso escolar causa desesperación»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Cristóbal Dobarro, abogado de Ferrol
Cristóbal Dobarro, abogado de Ferrol Carlos Carballeira

Su despacho acompaña a las familias en el viacrucis del «bullying»; también preside a los empresarios de Ferrol en Cofer y celebra que su ciudad «reverdezca los laureles»

01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las aulas se han cerrado por vacaciones, dejando atrás muchas escenas de alegría, pero también alguna de dolor. Contra el acoso escolar luchan profesionales como el abogado Cristóbal Dobarro (Ferrol, 1977). El despacho de este

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete