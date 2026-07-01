Cristóbal Dobarro, abogado: «El acoso escolar causa desesperación»
FERROL / LA VOZ
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Su despacho acompaña a las familias en el viacrucis del «bullying»; también preside a los empresarios de Ferrol en Cofer y celebra que su ciudad «reverdezca los laureles»01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las aulas se han cerrado por vacaciones, dejando atrás muchas escenas de alegría, pero también alguna de dolor. Contra el acoso escolar luchan profesionales como el abogado Cristóbal Dobarro (Ferrol, 1977). El despacho de este