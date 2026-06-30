La Voz de Galicia se consolida como quinto periódico en España y líder en la comunidad con 56 % de audiencia

Imagen de la rotativa de La Voz de Galicia. VÍTOR MEJUTO

La Voz de Galicia se consolida como líder indiscutible de la prensa escrita en la comunidad y refuerza su posición como referente entre las principales cabeceras del país, según los resultados de la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) del 2026. A nivel nacional, La Voz se mantiene en el quinto puesto de los periódicos de información general más leídos de toda España. Con una audiencia de 296.000 lectores absolutos cada día, supera de forma holgada a otros diarios históricos y regionales como El Correo, El Periódico, Heraldo de Aragón o La Razón.

En Galicia es el medio escrito hegemónico para seguir la actualidad al superar más de la mitad del mercado. Así, de un total de 521.000 lectores de diarios de información general en la comunidad, La Voz de concentra el 56,4 % de la audiencia total con 294.000 lectores. Duplica en número de lectores al segundo diario del ránking, Faro de Vigo, con un 25,1, y multiplica por más de cinco a competidores de tirada nacional como El País (10,7%) o El Mundo (4,0%) dentro de la comunidad.

El liderazgo del periódico se fundamenta en su penetración territorial en toda la comunidad. En la provincia de A Coruña alcanza los 180.000 lectores, absorbiendo el 84,9 % de la audiencia total, siendo el medio referente en las tres principales ciudades con amplio margen sobre el segundo. En las de Lugo y Ourense supera los 30.000 lectores de media, mientras que en Pontevedra ronda los 53.000, con un crecimiento del 16,7 % en la ciudad del Lérez, donde alcanza los 7.000 lectores.

En cuanto a Radio Voz, cada día es elegida por 57.000 gallegos de lunes a viernes y muestra el mayor crecimiento de audiencia en un año entre las emisoras gallegas.