Vota y opina: ¿Crees que acabar con el anonimato en las redes sociales contribuiría a reducir o eliminar delitos como el ciberacoso?

PACO RODRÍGUEZ

El ciberacoso se ha consolidado como una de las formas de violencia y hostigamiento que más ha crecido con la expansión de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Según los expertos, su capacidad para perseguir a la víctima de forma constante, amplificar el daño y dejar una huella difícil de borrar lo convierte en un fenómeno especialmente complejo de combatir.

Ese problema se agrava todavía más cuando el ciberacoso se inserta en contextos de violencia machista. Así lo advierte el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, que alerta de que estos ataques «no dejan zona de libertad ni escapatoria» para las víctimas y prolongan su sufrimiento más allá del ámbito físico. La facilidad para operar bajo perfiles falsos o anónimos complica además la identificación de los agresores y vuelve a situar sobre la mesa un debate cada vez más presente: ¿acabar con el anonimato en redes sociales ayudaría a frenar este tipo de delitos?

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