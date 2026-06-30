La UPG abre local en un templo del fraguismo

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Sandra Alonso

El partido que orienta la acción política del BNG acaba de abrir un espacio cultural dedicado a Moncho Reboiras justo en el local que sindicato agrario del PP utilizó para proyectos europeos

30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Unión do Povo Galego (UPG), el partido marxista leninista que orienta la acción política del BNG desde su fundación en 1982, inauguró este sábado un nuevo local situado en el bajo de donde mantiene

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