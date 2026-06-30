Rueda propone que Gobierno y autonomías formen un organismo para gestionar los fondos de la UE

Alfonso Rueda, durante su comparecencia en la comisión mixta de las Cortes Generales. SERGIO PÉREZ @ XUNTA | EUROPAPRESS

Alfonso Rueda planteó este martes la creación de un organismo participado por el Gobierno central y las comunidades autónomas con el fin de elaborar los planes de cooperación nacional y regional, una de las herramientas propuestas por la Comisión Europea para gestionar los fondos de la UE entre el 2028 y el 2034.

«Queremos trabajar con el Gobierno do nuestro país, negociar y coordinarnos desde el inicio, y así evitar conflictos posteriores. Y acertaremos más y mejor», dijo el presidente de la Xunta, que abogó por una auténtica cogobernanza sobre los fondos europeos durante su comparecencia, en calidad de expresidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, ante la Comisión sobre la UE de las Cortes Generales.

Rueda advirtió que los mecanismos actuales no facilitan a las comunidades acceder a toda la información: «Lo que estamos haciendo ahora es enterarnos, a través de los instrumentos que existen, pero nada más que enterarnos de un parte de lo que se está negociando, cómo se está negociando y lo que puede pasar». Frente a esa situación, defendió un «espacio de decisión compartida» que permita «evitar conflictos» y «conseguir más eficacia».

El presidente también afirmó su preocupación por la propuesta de financiación de la Comisión Europea, porque considera que pone en peligro la política de cohesión, una herramienta que ha contribuido al progreso de Galicia y España. «Lo que funciona debe mantenerse», dijo.

Añadió que la propuesta no incluye recursos suficientes para afrontar todas las prioridades, además de que los nuevos planes de cooperación nacional y regional unifican políticas que antes estaban diferenciadas, lo que podría causar disminuciones en partidas estratégicas para Galicia. «Invertir más en defensa, vivienda o migración no puede implicar inevitablemente invertir menos en cohesión, agricultura o pesca», afirmó.

Rueda criticó que los citados planes no garantizan la participación de las regiones, sino que esa posibilidad queda a discreción de los estados, de ahí que solicitase la creación de un mecanismo específicos para garantizar la cogobernanza.

Además, subrayó que hay que rediseñar el funcionamiento de las conferencias sectoriales para que se conviertan en un sistema de coordinación, y no en un mero intercambio de información.

El presidente insistió en que «es muy importante que las regiones contribuyamos en la definición del nuevo marco financiero europeo» y destacó que se ha conseguido «una posición unánime entre las comunidades españolas y entidades locales de oposición al presupuesto actual».