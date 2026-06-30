El Parlamento tramitará por la vía de urgencia la reforma legal para cubrir médicos de urgencias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una de sus intervenciones en el Parlamento de Galicia este miércoles, con motivo del debate sobre el estado de la autonomía. PACO RODRÍGUEZ

El último pleno del Parlamento gallego antes del verano, que tendrá lugar la semana que viene, se iniciará con el debate por el trámite de urgencia de la reforma de la Ley 2/2022 de medidas extraordinarias para la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario con el título de especialista en Ciencias de la Salud de Servizo Galego de Saúde (Sergas). Este fue el proyecto de ley que aprobó el Consello de la Xunta el pasado 22 de junio y que tiene por objetivo incluir las plazas de médico de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) como de difícil cobertura. Esto significa que serán otorgadas por concurso de méritos y no por oposición.

La reforma quedará aprobada en este pleno, al ser debatida en lectura única y de urgencia, iniciativa que han rechazado los grupos de la oposición. Ambos sostienen que esta celeridad no se justifica, porque la falta de médicos «é un problema amplo para abordar con máis profundidade e de maneira global, e non a golpe de medidas puntuais», tal y como ha argumentado la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, una vez celebrada este martes la junta de portavoces.

Pero el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado «sorprendente» esta postura de nacionalistas y socialistas, que piden «cubrir con xesas prazas e despois opóñense a tramitarlo con urxencia», algo que es una «contradicción» que deberán explicar.

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En la sesión plenaria del 7 y 8 de julio también comparecerá la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, para hablar sobre el plan estatal 2026-2030, y los grupos de la oposición preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el rechazo del PP al acuerdo que alcanzaron socialistas y nacionalistas (junto con Sumar) en el Congreso sobre el traspaso de la AP-9. El presidente gallego ya ha advertido sobre la necesidad de volver al consenso de lo acordado unánimemente en la Cámara gallega para evitar que Galicia asuma nuevos costes.

Sin embargo, tanto nacionalistas como socialistas no han dudado de acusar al jefe del Ejecutivo gallego de anteponer los intereses de su partido a los de Galicia, lo que la socialista Lara Méndez ha definido como «a estratexia da confrontación».Una dinámica, han dicho, que es extensible a otros ámbitos, como la condonación de la deuda o la negociación con el Estado de un modelo de financiación para Galicia.

La líder del BNG, Ana Pontón, preguntará a Rueda «cando vai exercer realmente» de presidente de la Xunta y «non de representante da Calle Génova», en palabras de la viceportavoz, Olaia Rodil. Pontón pedirá al presidente explicaciones por la «traición» a Galicia con la AP-9. En la misma línea, José Ramón Gómez Besteiro, planteará al presidente gallego «por que prioriza sempre a confrontación partidista» frente a la defensa de los intereses de Galicia.