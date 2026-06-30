La ley de nietos genera para Galicia 40.000 electores más en el extranjero
VIGO / LA VOZ
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El censo exterior gallego representa ya una quinta parte del total y Galicia es la comunidad con mayor número de electores en el exterior, seguida por Madrid01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Ley de Memoria Democrática, rebautizada por la diáspora como ley de nietos, aportará a España alrededor de 2,4 millones de nuevos electores cuando todo el proceso de nacionalización culmine, se calcula que en unos