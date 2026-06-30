La ley de nietos genera para Galicia 40.000 electores más en el extranjero

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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Recuento del voto exterior en la Junta Electoral Provincial de Lugo, en una imagen de archivo.
Recuento del voto exterior en la Junta Electoral Provincial de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LOPEZ

El censo exterior gallego representa ya una quinta parte del total y Galicia es la comunidad con mayor número de electores en el exterior, seguida por Madrid

01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Ley de Memoria Democrática, rebautizada por la diáspora como ley de nietos, aportará a España alrededor de 2,4 millones de nuevos electores cuando todo el proceso de nacionalización culmine, se calcula que en unos

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