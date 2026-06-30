Los eventos de corta duración en el litoral no pagarán tasa de autorización
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Espectáculos, actividades recreativas y deportivas ya no requerirán un informe técnico, pero sí planos, una memoria y el visto bueno del ayuntamiento01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Celebrar actividades culturales, recreativas y deportivas en la costa requerirá menos dinero y trámites este verano. La Xunta ha publicado una guía para organizar esos eventos que incluye la supresión de la tasa de 95