Arranca la gran operación de tráfico del verano, la primera con balizas V-16 en la guantera
REDACCIÓN / LA VOZ
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La DGT pone en marcha este viernes el dispositivo especial de vigilancia, que incluirá un plan específico para el 12 de agosto con ocasión del eclipse de sol01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este viernes la primera gran operación salida del verano, que es uno de los períodos con mayor movilidad del año y que tendrá cuatro fases. Tráfico calcula que