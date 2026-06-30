Arranca la gran operación de tráfico del verano, la primera con balizas V-16 en la guantera

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de un control de la Guardia Civil de Tráfico, que incrementará la vigilancia este verano en todas las carreteras.
Imagen de un control de la Guardia Civil de Tráfico, que incrementará la vigilancia este verano en todas las carreteras. MARTINA MISER

La DGT pone en marcha este viernes el dispositivo especial de vigilancia, que incluirá un plan específico para el 12 de agosto con ocasión del eclipse de sol

01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este viernes la primera gran operación salida del verano, que es uno de los períodos con mayor movilidad del año y que tendrá cuatro fases. Tráfico calcula que

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