Arranca la gran operación de tráfico del verano, la primera con balizas V-16 en la guantera

Imagen de un control de la Guardia Civil de Tráfico, que incrementará la vigilancia este verano en todas las carreteras. MARTINA MISER

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este viernes la primera gran operación salida del verano, que es uno de los períodos con mayor movilidad del año y que tendrá cuatro fases. Tráfico calcula que