La Xunta niega que el Gobierno llegue a financiar el 50 % del sistema de la dependencia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, este lunes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales

La semana pasada, el Gobierno anunció una financiación de más de seis mil millones de euros para el 2026 y 2027 con la que refundará el sistema de la dependencia. Este lunes, antes de que comenzara el Consejo Territorial de Servicios Sociales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 avisó a las comunidades de que «no pueden» reducir su inversión en dependencia y les pidió que disminuyan las listas de espera. «Hemos cumplido. Vamos a alcanzar el 50 % de la financiación del sistema de la dependencia el año que viene y estos recursos tienen que servir de manera inmediata para tres objetivos: eliminar las listas de espera, contar con mejores y más prestaciones y dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector», aseguró Pablo Bustinduy.

Este nuevo sistema de cuidados todavía tiene que pasar por el Congreso. La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor este miércoles, 1 de julio, y supondrá que los gobiernos de las comunidades vean incrementados un 98,7 % de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Bustinduy trasladó a las comunidades que el Gobierno también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las comunidades. Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben el País Vasco y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra, respectivamente.

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Para la conselleira de Política Social, Fabiola García, que participó en el consejo territorial, la reforma de la financiación del sistema de atención a la dependencia «es insuficiente y no llegará a cubrir el 40 % de los costes». Afirmó que esta medida «provocará un aumento de la deuda con Galicia, que ya supera los 3.000 millones» y de la que exigió al Ejecutivo central su pago a la comunidad.

García denunció «la falta de garantías» de la modificación impulsada por el Gobierno y reclamó que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50 % del costo real de la dependencia. En su intervención, la conselleira insistió en que, pese a la reforma, «la financiación no alcanzará en ningún momento» el 50 % dispuesto por ley. También señaló que la aportación del Gobierno central con Galicia se fue reduciendo progresivamente, pasando de un 34 % en el 2024 a un 32 % en el 2025, elevando la deuda acumulada a más de 3.000 millones.

La conselleira solicitó que se adapte la financiación del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dándole más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población y exigió que «se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco», una comunidad con la que el Ejecutivo firmó el compromiso de asumir el 50 % del coste real de la dependencia.

La ampliación de las cuantías

Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128 %, pasando de 290 euros a 660 euros al mes. Las del grado II (dependencia severa) suben un 100 %, de 130 euros a 260 euros al mes. Más moderado es el incremento del grado I, de un 18 %, de 76 euros a 90 euros al mes.

Desde el 1 de julio, la Administración General del Estado comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a las comunidades, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia. En Galicia, según la última estadística del Imserso a 31 de mayo, hay 93.057 con prestaciones.