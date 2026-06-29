La violencia machista deja en solo tres meses 1.900 denuncias y 1.700 víctimas en Galicia

Manifestación contra la violencia machista, en una imagen de archivo en A Coruña Ángel Manso

Los órganos judiciales gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el primer trimestre de este año un total de 1.906 denuncias, 21 al día, un 1 % más que en el mismo período del 2025, cuando se presentaron 1.887. También aumentó el número de víctimas un 3 %, hasta las 1.741 mujeres, frente a las 1.687 del año pasado. Del total, 1.274 eran españolas (un 10 % más) y 467 tenían otras nacionalidades (un 11 % menos). Esto significa que cada día en los últimos tres meses 19 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Galicia.

La gran mayoría de las denuncias, ocho de cada diez, fueron presentadas por las propias víctimas a través del juzgado o en dependencias policiales. El número sigue siendo muy superior al de las interpuestas por familiares, que fueron el 1 %; al de las derivadas directamente de atestados policiales, el 11 %, de las originadas por partes de lesiones, el 2 %, y las presentadas por terceras personas, el 0,6 %. Son datos que publica hoy, lunes, la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Los incrementos son mínimos con respecto al mismo período del año pasado, pero empeoran todos los indicadores. Especialmente el de las 83 mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 17 % más que en el 2025. De las que renunciaron a declarar, 65 eran españolas y 18 eran extranjeras. Respecto a los menores víctimas de violencia machista, hijos de las denunciantes, la cifra ascendió a siete, frente a los tres del año pasado.

Pese al aumento de las denuncias y de las víctimas, Galicia sigue siendo la segunda comunidad con la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres más baja de España, de 12,4, frente a la media nacional de 18,1.

Casi tres órdenes de protección al día

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de este 2026. Las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia y las plazas en funciones de guardia recibieron 488 peticiones, un 17 % menos que el año pasado, y adoptaron 319 órdenes y medidas de protección, un 15 % menos. En cuatro de cada diez casos, la relación de pareja con el agresor se mantenía en el momento de solicitar la orden.

Mientras se resuelve el proceso penal, los órganos judiciales gallegos dictaron 173 medidas provisionales civiles para proteger a las mujeres y a los menores. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos o la suspensión del régimen de visitas y de la guarda y custodia. Durante este período, según los datos del Observatorio, en Galicia los tribunales impusieron 466 medidas de protección de carácter penal, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación y la orden de alejamiento.

Suben también las sentencias condenatorias, de las 282 del año pasado a las 320 de este. De los fallos dictados por las secciones de Violencia sobre la Mujer entre enero y marzo en procesos de violencia de género, nueve de cada diez fueron condenatorias. En total, hubo 344 condenados, un 8 % más, de los que 242 eran españoles (un 21 % más) y 78 tenían otras nacionalidades (un 5 % menos).

Con la nueva ley de eficiencia judicial, las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia asumieron las competencias en materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja. En estos tres meses recibieron 140 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas. Así, el número de delitos instruidos ascendió a 143, siendo los más frecuentes los de contra la libertad e intimidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 130. Le siguieron los delitos de acoso con connotación sexual (8) y trata con fin de explotación sexual (5). En este período, se recibieron 24 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 15.

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50.000 denuncias en España

En un arranque de año especialmente malo, el peor en una década, ya son 24 las víctimas mortales en toda España. En Galicia hubo un caso, el de María Belén Fernández, de 52 años, que fue asesinada en Mos en febrero por su expareja, de 67, que no aceptó la separación. Ya en un informe de abril, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, advertía de posibles fallos o vacíos en el sistema de protección, pese a que las cifras sean las más bajas de la serie histórica.

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año (50.911) aumentó un 6 % en relación con el mismo período del 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas (45.220) lo hizo en cerca de un 4 %.

Los datos muestran también un descenso del 2,5 % en el número de órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 2 %. En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 15.474, de las que ocho de cada diez fueron condenatorias.

016 El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.