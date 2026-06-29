Rueda abre la puerta a cobrar a Madrid el abono de transporte de sus ciudadanos en Galicia

El presidente de la Xunta, en el centro, rodeado de sus conselleiros, en el minuto de silencio que se guardó en San Caetano en memoría de las víctimas del terremoto de Venezuela. XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda afirmó que la Xunta aplicará una medida recíproca exacta si la Comunidad de Madrid sigue adelante con su plan de limitar el abono de transporte público a los ciudadanos empadronados allí. Esa decisión dejaría fuera a los gallegos que estudian o trabajan allí sin cambiar su residencia, salvo que la Xunta se avenga a firmar un convenio para compensar el gasto que suponen a las arcas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Rueda no rechazó llegar a un acuerdo, pero tampoco ocultó su disgusto por la situación que abre ese precedente, pero subrayó que «defender os intereses dos galegos» es obligación de la Xunta: «Somos un país aberto e preferiría non ter que facer estas propostas, pero si temos que facelo imos esixir reciprocidade». Es decir, Rueda abrió la puerta a cobrar a la Comunidad de Madrid los abonos de transporte que usen sus ciudadanos en Galicia.

El presidente recalcó que la reciprocidad se limitaría al ámbito del transporte, aunque los visitantes de esa comunidad también emplean otros servicios, como el sanitario, que la Xunta debe reforzar en las localidades costeras durante los meses de verano.

El titular de la Xunta también confirmó que se está asesorando a los empresarios sancionados por la Comunidad de Madrid por presuntos incumplimientos de la normativa de comercio electrónico, y afirmó que a los afectados «asistelles a razón».

A pesar de ambos contenciosos, el presidente subrayó las «relacións cordiais» que existen entre ambas comunidades. Recordó que hay muchos gallegos residiendo en Madrid y que muchos madrileños visitan y viven en Galicia, pero insistió en que la Xunta debe velar por sus intereses: «Se temos que facer un desembolso o lóxico é que os madrileños tamén o fagan polos servizos que dependen dos orzamentos de Galicia».

Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijoo e Isabel Díaz Ayuso, en el Parlamento de Galicia. Sandra Alonso

Rueda y Ayuso, dos modelos para el PP en órbita divergente

Feijoo observa silente cómo los dos barones populares con más apoyo en las urnas lucen diferencias de forma y fondo

Xosé Gago

La legitimidad de un líder y su modelo la dan sus resultados electorales. Esa máxima siempre ha tenido especial peso interno en el PP. De acuerdo con ella despuntan tres barones, los únicos con mayoría absoluta tras perderla Juanma Moreno en Andalucía: Gonzalo Capellán (La Rioja), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alfonso Rueda (Galicia). El primero gobierna una comunidad que apenas supera la población de Vigo, con peso relativo en el escenario nacional. Es en los otros dos, Rueda y Ayuso, y en sus organizaciones, donde el partido busca modelos a seguir.

Ayuso, impulsada por los ataques del PSOE y Pedro Sánchez, juega hace tiempo en el escenario nacional. Rueda ha irrumpido tras su victoria en las autonómicas del 2024, que le convirtieron en el presidente con más apoyo electoral de cualquier partido en todo el país. Su plante este mes en Barcelona ante Salvador Illa y el empresariado catalán, con su «los recursos de todos se negocian entre todos» acerca de la financiación autonómica, fue una suerte de puesta de largo.

Ayuso puso un granito de arena en la victoria de Rueda en su mitin de Vigo, donde se temía más transferencia a Vox, y la relación entre las dos terminales del partido se considera en general buena. Pero los dos modelos empiezan a exhibir contrastes.

Hubo avisos previos. En el 2025, Ayuso se marchó de la Conferencia de Presidentes cuando el lendakari, Imanol Pradales, habló en vasco. Rueda se quedó y, en su discurso, reivindicó la riqueza de tener dos lenguas en gallego y siguió en castellano. En marzo de este año, la presidenta hizo guiños a Donald Trump. Rueda puso distancia y tachó de «bravuconada» la «amenaza» del presidente de EE.UU. a España.

Fue solo el principio. El de la Xunta ha sido el único presidente del PP crítico con la decisión de la Comunidad de Madrid de restringir el abono de transporte a los empadronados allí, con el argumento de que es «lo que ocurre en la mayoría de las ciudades». Pero no en las autonomías.

Leer más: Rueda, sobre la restricción de Ayuso al abono de transporte: «Sorprendeume, teño a Madrid por unha comunidade aberta»

Madrid, abierta con matices

La pretensión es que las comunidades firmen convenios para pagar el gasto de sus ciudadanos. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Canarias y Ceuta dicen estar interesadas. En las cuatro primeras y Ceuta gobierna el PP. Rueda no descartó un pacto, aunque subrayó que debe ser recíproco, ya que también los madrileños se benefician de abonos de la Xunta. Pero, sobre todo, mostró su perplejidad por la decisión de Ayuso: «Sorprendeume, teño a Madrid por unha comunidade aberta».

Esas palabras van a la línea de flotación de uno de los pilares del discurso de la presidenta: la hospitalidad capitalina frente a las comunidades más nacionalistas.

La decisión de Ayuso de restringir el abono ha sido muy criticada por el Gobierno central, pero complica la vida a sus compañeros del PP, que gobiernan la mayoría de las comunidades y se ven abocados a una red de acuerdos para justificar gastos como si presidiesen países distintos. La idea tampoco concuerda con el discurso clásico de Feijoo sobre la reducción de la burocracia y la unidad de España dentro de su diversidad, pero Génova por ahora observa silente la maniobra.

Otro frente son las sanciones, algunas muy elevadas, impuestas por la Comunidad de Madrid a comercios gallegos con tienda en la Red sin apercibimiento previo. La sensación de indefensión ha obligado a la Xunta a asesorar a los afectados frente a la Administración que preside Díaz Ayuso.

Todo sin olvidar fricciones por asuntos estratégicos, como la conexión del tren de alta velocidad con Portugal. La Xunta y el Gobierno luso apuestan por el eje Lisboa-Oporto-Vigo, Madrid y el consistorio lisboeta defienden un eje entre ambas capitales.

Con diferencias de fondo y forma, los dos modelos seguirán apareciendo y Génova tendrá que elegir o seguir con equilibrismos, quizá hasta que en el 2027 las autonómicas de Madrid y las generales den y quiten razones.