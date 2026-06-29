Renfe cifra en un 3 % el seguimiento de la huelga en Galicia

Trenes en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

Renfe cifra en un 3 % el seguimiento en Galicia de la huelga de este lunes convocada por el Sindicato Ferroviario (SF), lo que ha permitido que el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se esté prestando «con total normalidad», sin que se haya suprimido ningún tren. «Se han prestado el 100 % de los servicios, tanto los mínimos como el resto», subrayan fuentes de la empresa consultadas por Europa Press.

De esta manera, insisten, el paro está teniendo un seguimiento y un impacto «reducido», con una participación del 0% de la plantilla del grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) en los turnos de noche.

«El seguimiento en el conjunto del grupo Renfe también ha sido mínimo en el turno de mañana, con un 1,59% de trabajadores que han secundado los paros. En Galicia, en este turno, un 3% ha secundando la huelga», añaden. Las previsiones auguraban la cancelación de un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga de este lunes.

Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos esta jornada al menos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual. Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados.

En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).