Renfe cifra en un 3 % el seguimiento de la huelga en Galicia

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Trenes en la estación de Santiago
Trenes en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

La compañía informa que se han prestado la totalidad de los servicios en lo que va de jornada

29 jun 2026 . Actualizado a las 14:00 h.

Renfe cifra en un 3 % el seguimiento en Galicia de la huelga de este lunes convocada por el Sindicato Ferroviario (SF), lo que ha permitido que el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se esté prestando «con total normalidad», sin que se haya suprimido ningún tren. «Se han prestado el 100 % de los servicios, tanto los mínimos como el resto», subrayan fuentes de la empresa consultadas por Europa Press.

De esta manera, insisten, el paro está teniendo un seguimiento y un impacto «reducido», con una participación del 0% de la plantilla del grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) en los turnos de noche.

«El seguimiento en el conjunto del grupo Renfe también ha sido mínimo en el turno de mañana, con un 1,59% de trabajadores que han secundado los paros. En Galicia, en este turno, un 3% ha secundando la huelga», añaden. Las previsiones auguraban la cancelación de un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga de este lunes.

Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos esta jornada al menos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual. Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados.

En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).