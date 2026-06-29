El PSdeG exige a la Xunta mejoras en la planificación en los servicios contra incendios

XOÁN REY | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, compareció este lunes en el Parlamento para recordar que el verano pasado, en Oímbra, varios brigadistas de una brigada municipal acabaron en la unidad de quemados. «Están recuperando un sistema que xa falou, a propia Xunta decidiu no súa día que ese modelo era precario e absorbeu ese persoal no operativo propio. Agora volven ao mesmo punto, con persoal que vai chegar ao monte con escasa formación e enfrontándose a incendios de quinta e sexta xeración», denunció el líder socialista.

Besteiro, que compareció junto a la diputada Carmen Rodríguez Dacosta, recordó que Galicia entra en la campaña de alto riesgo con 181 bomberos de refuerzo contratados por el Seaga a través de contratos de noventa días, retribuidos por debajo del personal hizo del Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) de la Xunta. El anuncio se produjo tras una reunión con UGT en la que el grupo socialista, un encuentro con profesionales que trabajan en el monte, bomberos, agentes medioambientales y técnicos del servicio de extinción.

«O que nos trasladaron é un aviso de seguridade pública, y habería que escoitalo antes de que volva a arder, non despois», señaló Besteiro, que recordó que a mediados de junio, con incendios ya activos en Padrón y en Boborás, parte de los contratos de refuerzo seguían sin firmar. Según el PSdeG, la fórmula escogida por la Xunta para contratar ese personal es el contrato por circunstancias de la producción, un mecanismo pensado para cubrir necesidades puntuales y temporales. El problema, para los socialistas, es que la propia documentación interna de Seaga reconoce que, si esta necesidad de refuerzo se mantiene en los próximos años, habrá que crear puestos estructurales. Es decir, la empresa pública admite por escrito que el problema no es estacional. «Se é unha necesidade permanente, como pode ser que a solución sexa un contrato de tres meses?», preguntó Besteiro.

El líder socialista puso el foco también en el historial de incumplimientos del gobierno de Feijoo primero y Rueda después. El Parlamento gallego aprobó en 2018, por consenso entre todos los grupos, un dictamen con medidas concretas tras la tragedia de los fuegos de 2017 que, según Besteiro, sigue sin cumplirse. En este contexto, el secretario xeral del PSdeG anunció que el grupo socialista va a exigir a la Xunta un informe técnico en treinta días que detalle las necesidades reales de personal del sistema de extinción, identificando los puestos que faltan y las zonas de mayor riesgo. Las demandas socialistas incluyen la creación de un modelo público, estable y profesional durante todo el año, la cobertura de los puestos estructurales deficitarios y la publicación semestral de los datos reales de prevención por distrito forestal. «Quen se xoga a vida apagando o lume merece bastante máis que un contrato de noventa días e unha promesa que leva oito anos sen cumprirse», concluyó Besteiro.