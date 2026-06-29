Ocho jueces en funciones reforzarán desde el miércoles los tribunales de instancia gallegos

El TSXG acogió este lunes el acto de jura de ocho jueces que ejercerán funciones de refuerzo en tribunales gallegos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha celebrado este lunes el acto de jura o promesa de seis juezas y dos jueces que reforzarán desde el miércoles y hasta el 30 de noviembre varios tribunales de instancia gallegos. Todos ellos pertenecen a las 75.ª promoción de la Carrera Judicial y han sido nombrados en funciones de refuerzo en distintas plazas de la comunidad.

El acto lo ha presidido el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, que ha destacado las «responsabilidades» que asumirán los nuevos magistrados y señaló que, a lo largo de su carrera profesional, deben ser conscientes de que son «un ejemplo y un referente para la sociedad». El presidente del TSXG también ha indicado que deberán «seguir estudiando» y les ha recordado que se integran «en la estructura del Poder Judicial». Entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, reforzarán los Tribunales de Instancia de Carballo, Ordes, Ribeira, Sarria, Cambados, Cangas do Morrazo, Ponteareas y Vilagarcía.