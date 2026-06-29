La ley que regula la IA en las aulas y prohíbe grabar clases en Galicia entrará en vigor en el 2027

Estudiantes usando el teléfono móvil a la salida del colegio. M.MORALEJO

La ley de educación digital, que regulará el uso de la Inteligencia Artificial en ese ámbito o el derecho a la desconexión de los alumnos, entre otros asuntos, entrará en vigor en el 2027. El texto recibió hoy lunes el plácet del Consello de la Xunta, que lo remitirá al Parlamento de Galicia para su debate y aprobación definitiva. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, destacó que «con preto de 900 achegas» en las distintas fases de exposición pública, la norma es la «máis participativa da historia de Galicia», lo que demuestra el interés que «esperta o que regula esta lei no conxunto da cidadanía».

El presidente añadió que ese interés también se refleja en una reciente encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), que indica que el 92 % de las familias considera necesaria la normativa y que el 86,6 % es partidaria de utilizar un modelo híbrido, que combine las nuevas tecnologías con la enseñanza tradicional. Ese es el objetivo de la norma, que regulará la obligación legal de dotar a los alumnos de competencias digitales, centradas en el cuidado a la privacidad y la intimidad, o la protección de datos.

Leer más: Así se utilizará la inteligencia artificial en los colegios e institutos de Galicia: ¿Podrá corregir exámenes? ¿Cómo se supervisará?

La ley incluirá un capítulo para el uso de la Inteligencia Artificial, que podrá emplearse en tareas de apoyo o auxiliares, siempre bajo supervisión humana. Rueda destacó que Galicia va a ser la primera comunidad que regule la IA para «aproveitar as súas potencialidades e minimizar os seus riscos». Esa tecnología no podrá sustituir al profesorado a la hora de evaluar a los alumnos.

También blindará el derecho a la desconexión digital fuera del horario lectivo y la introducción gradual de nuevas tecnologías. El uso individual de medios digitales comenzará a partir de quinto de Primaria y hasta tercero de ESO no se permitirá emplear el móvil con fines pedagógicos.

Leer más: La ley gallega de IA crea mecanismos para garantizar los derechos de las personas ante el uso de esta tecnología por la Administración

Además, se limitará la grabación de las clases sin autorización, se regulará la comunicación por medios digitales entre los centros y las familias, se reconocerá la condición de «autoridade pública» del profesorado en el ámbito digital y se incluirá como obligación la formación de los docentes en ese ámbito.