Los jueces alertan de que el ciberacoso prolonga el sufrimiento de las mujeres maltratadas
REDACCIÓN / LA VOZ
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Destacan que los ataques a través de las redes sociales «no dejan zona de libertad ni escapatoria» a las víctimas de violencia machista30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Es preocupante la intensidad de los ataques cometidos a través de medios telemáticos porque no dejan zona de libertad, de escapatoria o de protección para las víctimas». La alerta la lanza el presidente del Tribunal