Los jueces alertan de que el ciberacoso prolonga el sufrimiento de las mujeres maltratadas

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de archivo de una cinta con un lema contra la violencia machista en el puente viejo de Monforte.
Imagen de archivo de una cinta con un lema contra la violencia machista en el puente viejo de Monforte. ROI FERNÁNDEZ

Destacan que los ataques a través de las redes sociales «no dejan zona de libertad ni escapatoria» a las víctimas de violencia machista

30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Es preocupante la intensidad de los ataques cometidos a través de medios telemáticos porque no dejan zona de libertad, de escapatoria o de protección para las víctimas». La alerta la lanza el presidente del Tribunal

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