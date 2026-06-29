Galicia es la quinta comunidad con mayor capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados

Llegada de migrantes a Lanzarote, el 14 de junio Adriel Perdomo | EFE

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto por el que se actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas. Esa actualización ya se comunicó a las comunidades en el mes de abril, en una sectorial que se preveía bronca y que no llegó a celebrarse por falta de cuórum. Entonces, las comunidades del PP, excepto Ceuta, decidieron no participar en la reunión, justificando su ausencia al tratarse de una convocatoria «ilegal». Pero se informó de las cifras y de que se seguiría adelante con el reparto.

En Galicia, el Ministerio de Juventud e Infancia incrementó de 886 a 940 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados. En total, las plazas aumentan de 16.006 a 17.081 en solo un año. Desde el ministerio explican que se trata de un elemento «determinante» para conocer el estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios y para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria, ya que esta se aplica a aquellas comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria, como ahora sucede en Canarias, Ceuta y Melilla.

Tras la actualización del Ejecutivo, el mapa de la capacidad ordinaria del sistema de protección sitúa a Andalucía a la cabeza, con un cupo asignado de 3.009 plazas, seguida por Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Por encima de los mil menores de capacidad ordinaria también se sitúa la Comunidad Valenciana, con un total de 1.903 plazas. Por debajo de ese umbral se encuentran Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), Euskadi (776), Castilla-La Mancha (742), Murcia (553), Aragón (476) y Baleares (434).

Menores migrantes en Galicia

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de extranjería para aliviar los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores, un modelo que encontró la oposición frontal de la mayoría de comunidades gobernadas por el PP. En Galicia, se propuso el traslado de 317 menores migrantes cuando en su sistema de protección ya había más de ochocientos niños. La cifra redujo prácticamente a la mitad la estimación de la que se hablaba en marzo de que la comunidad gallega tendría que acoger a más de seiscientos niños.

Hasta ahora, llegaron un centenar de ellos, la mayoría están alojados en el centro de menores migrantes que la Xunta creó en Monforte. La conselleira de Política Social, Fabiola García, criticaba un reparto «inxusto e arbitrario de menores pactado con Puigdemont e os seus socios». Se refería entonces a que ni Cataluña ni el País Vasco recibirían a ningún menor, según el ministerio dado su esfuerzo de acogida realizado hasta ahora.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció en marzo que el Gobierno prorrogaría un año más la modificación legislativa que permitió estos traslados antes del próximo 30 de agosto, una idea que siguen sin apoyar las comunidades presididas por el PP y que incluso llegó a los tribunales, con el recurso de 11 comunidades, entre ellas Galicia, al considerar injusto el número de plazas que se le asignaban.

La capacidad ordinaria de cada una de las comunidades se actualizó a partir de la división entre su población total a 31 de diciembre del 2025 y el cociente resultante de dividir la población total de España en dicha fecha entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó el apoyo del Gobierno a todos los territorios y recordó que el pasado año se transfirieron 230 millones de euros a las comunidades para la atención de la infancia migrante no acompañada, de los que Canarias recibió más de la mitad (140 millones de euros).