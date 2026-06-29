Esther Rojo, presidenta del Observatorio de Violencia de Género: «La nueva criminalidad causa un enorme impacto en la mujer»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Esther Rojo, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde asistió a un curso de formación para jueces sobre violencia machista.
Esther Rojo, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde asistió a un curso de formación para jueces sobre violencia machista. J. M. PAN

La experta advierte de los riesgos de las nuevas formas de delincuencia «mucho más sofisticadas»

30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Frente a las formas tradicionales de criminalidad, como el homicidio, el asesinato, las amenazas o el allanamiento de morada, aparecen nuevas formas de criminalidad mucho más sofisticadas con el uso de los medios tecnológicos y

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