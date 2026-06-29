Esther Rojo, presidenta del Observatorio de Violencia de Género: «La nueva criminalidad causa un enorme impacto en la mujer»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La experta advierte de los riesgos de las nuevas formas de delincuencia «mucho más sofisticadas»30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Frente a las formas tradicionales de criminalidad, como el homicidio, el asesinato, las amenazas o el allanamiento de morada, aparecen nuevas formas de criminalidad mucho más sofisticadas con el uso de los medios tecnológicos y