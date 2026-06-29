Esther Rojo, presidenta del Observatorio de Violencia de Género: «La nueva criminalidad causa un enorme impacto en la mujer»

Esther Rojo, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde asistió a un curso de formación para jueces sobre violencia machista. J. M. PAN

«Frente a las formas tradicionales de criminalidad, como el homicidio, el asesinato, las amenazas o el allanamiento de morada, aparecen nuevas formas de criminalidad mucho más sofisticadas con el uso de los medios tecnológicos y