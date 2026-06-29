El director de la orquesta que sufrió un grave accidente en Ourense: «Un coche dio un bandazo, nos golpeó y abandonó el lugar»
RIBEIRA / LA VOZ
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Álex Millet, cabeza de la Orquestra Sons de Aguiño, relata los momentos posteriores al siniestro. Tres de los afectados recibieron en alta, pero otras dos permanecen en la UCI29 jun 2026 . Actualizado a las 19:10 h.
El estruendo de los golpes contra la mediana todavía resuena en la cabeza de Álex Millet. Apenas unas horas después de recibir el alta hospitalaria y regresar a Ribeira, el director de la Orquestra Sons