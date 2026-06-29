El director de la orquesta que sufrió un grave accidente en Ourense: «Un coche dio un bandazo, nos golpeó y abandonó el lugar»

Estado en el que quedó el Dacia Sandero tras salirse de la vía y colisionar con la mediana, en la autovía AG-53.

El estruendo de los golpes contra la mediana todavía resuena en la cabeza de Álex Millet. Apenas unas horas después de recibir el alta hospitalaria y regresar a Ribeira, el director de la Orquestra Sons