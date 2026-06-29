El director de la orquesta que sufrió un grave accidente en Ourense: «Un coche dio un bandazo, nos golpeó y abandonó el lugar»

A. REBOYRAS RIBEIRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Estado en el que quedó el Dacia Sandero tras salirse de la vía y colisionar con la mediana, en la autovía AG-53.
Estado en el que quedó el Dacia Sandero tras salirse de la vía y colisionar con la mediana, en la autovía AG-53.

Álex Millet, cabeza de la Orquestra Sons de Aguiño, relata los momentos posteriores al siniestro. Tres de los afectados recibieron en alta, pero otras dos permanecen en la UCI

29 jun 2026 . Actualizado a las 19:10 h.

El estruendo de los golpes contra la mediana todavía resuena en la cabeza de Álex Millet. Apenas unas horas después de recibir el alta hospitalaria y regresar a Ribeira, el director de la Orquestra Sons

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete