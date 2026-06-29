El Consello da Avogacía Galega, preocupado por los expedientes a abogados por el uso de la inteligencia artificial

El TSXG abrió recientemente una pieza separada para investigar a un abogado por por «incoherencias» en un recurso supuestamente hecho con inteligencia artificial. Marcos Miguez

«Con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica y la deontología profesional», el Consello Galego da Avogacía pone en marcha un programa de formación sobre el uso de inteligencia artificial dirigido a los abogados. La entidad muestra su preocupación por la reciente apertura de varios expedientes disciplinarios a letrados por la utilización de algoritmos informáticos y apela a una «necesidad urgente» de «fortalecer el rigor deontológico de la profesión ante el abuso de esta tecnología disruptiva». Desde el Consello recuerdan que la inteligencia artificial ha irrumpido en el sector legal con promesas de máxima eficiencia y reducción de costes. Sin embargo, «la falta de una cultura sólida sobre su uso responsable está empezando a pasar factura en muchos sectores y muy especialmente en los tribunales de todo el país».

El Consello reconoce que en los últimos meses se han presentado denuncias contra abogados «por no verificar los resultados generados por herramientas de IA, presentando ante los tribunales jurisprudencia inexistente o datos erróneos, un fenómeno técnico conocido como "fabulaciones" de la IA». Añade que «también se detectaron errores cometidos por los propios tribunales, fiscales y otros operadores jurídicos».

Recientemente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) abrió una pieza separada «por mala fe procesal» para depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado que presentó un recurso de suplicación con «reiteradas incoherencias o invenciones» y que, presuntamente, fue elaborado con inteligencia artificial (IA).

Por esa necesidad urgente de fortalecer el rigor deontológico en el uso de estas herramientas, el Consello da Avogacía Galega, en colaboración con los consejos de la Abogacía de Castilla y León, Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria, lanza un programa formativo sobre inteligencia artificial dirigido a los profesionales del derecho. El objetivo de esta alianza interterritorial es dotar a la abogacía de las competencias necesarias para integrar la IA en su trabajo diario sin comprometer la seguridad jurídica, el secreto profesional ni las normas deontológicas que rigen la profesión.

«Se está vendiendo la inteligencia artificial como una solución mágica que trabaja sola, pero la realidad en la práctica profesional nos demuestra que el uso negligente de estas herramientas, o sin la supervisión de un profesional cualificado, puede acarrear consecuencias y responsabilidades de toda índole, perjudicar al cliente, a la Administración de Justicia y al derecho de defensa», advierten desde la dirección del curso. Las mismas fuentes añaden que la formación impulsada a nivel institucional está enfocada no solo hacia la adquisición de conocimientos y experiencia en el uso de tecnologías inteligentes, sino sobre todo en los aspectos éticos y deontológicos.

El curso cuenta con la participación de destacados especialistas del ámbito jurídico, tecnológico y académico. Entre los docentes y colaboradores figuran los catedráticos de IA de la Universidade de Santiago de Compostela Senén Barro Ameneiro y David Enrique Losada Carril; el presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Abogacía Española, Manuel Mata Pastor, y el de la Subcomisión de Transformación Digital, Miguel Hermosa Espeso, así como algunos de los coautores del Libro Blanco de la IA en la Abogacía, como Francisco Adán Castaño, Álvaro Orts Ferrer y Álvaro Palacios. También participa Ibán García del Blanco, experto que participó, en su condición de eurodiputado, en la redacción y aprobación del Reglamento Europeo de IA; la divulgadora y experta en geoestrategia de la IA Susana García, y Álex Rodríguez Ruibal, CEO de Maite AI, que ofrecerá una visión empresarial y transformadora. Otros expertos como José Manuel Ferro Pozo, de la Oficina Europea de Pantentes (EPO), los abogados Javier López Lorenzo, Federico Peña Suárez, Miguel Vieito Villar, José Manuel Sendín o Albino Escribano Molina (decano de Albacete), contribuirán a desgranar los aspectos prácticos de la IA en el ámbito jurídico.