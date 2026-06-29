Un barrio tranquilo conmocionado por el crimen

Numerosas dotaciones policiales acudieron a Los Rosales este domingo al mediodía. MARCOS MÍGUEZ

Aunque faltan por esclarecer todavía los detalles de lo ocurrido y las circunstancias que pudieron rodear la violenta agresión, minutos después de conocerse que el hombre había muerto, en el vecindario se comentaba lo repentino y fulminante del ataque y el hecho de que se produjese a una hora, alrededor de la una y media de la tarde, en la que por la urbanización suele haber cierto movimiento de personas, sobre todo tratándose de un domingo a la hora del aperitivo. «Lo estaba esperando, fue a por él», concluía convencido un conocido de la víctima, todavía sin creerse lo que acababa de suceder en su barrio.

«Estamos totalmente en shock», apuntaba otro vecino de Los Rosales. No conocía al asesinado más que de vista de verlo pasear por el entorno, pero sí a su madre, que utiliza una silla eléctrica para sus desplazamientos y tiene su domicilio en la misma calle Manuel Azaña, a escasos metros de donde su hijo cayó muerto a consecuencia del fatal navajazo.

«Llevo muchos años viviendo aquí y esta es una zona muy tranquila, nunca ha pasado nada igual, y mira que últimamente hay okupas en algunos locales de la parte de abajo de la calle, pero tampoco ha pasado nada gordo hasta ahora con ellos», recalcaba también conmocionado por lo ocurrido.

Entre los corrillos que se formaron rápidamente ante el despliegue del dispositivo policial, los comentarios sobre la tranquilidad de esta urbanización en la que viven más de diez mil personas eran una constante, aunque algunos residentes no ocultaban que en los últimos tiempos les generaba cierta inquietud la presencia de personas durmiendo en la calle bajo los soportales de los edificios y, también, de okupas en el bajo en el que antiguamente estaban las oficinas de una entidad bancaria, que vinculan con el trapicheo de drogas.

Lamentaron además que en la zona donde se produjo el crimen no existan cámaras de tráfico, aunque confían en que las fuerzas de seguridad, que acostumbran a visionar también los dispositivos de establecimientos comerciales, encuentren alguna imagen del agresor huyendo.