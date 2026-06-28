Rueda, nas Medallas Castelao: «A España constitucional non pode admitir discriminacións entre territorios»
GALICIA
A física Mar Capeáns, o trompetista Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben, a empresaria María Barallobre e Charo Barca, da Fundación Andrea, galadornados nesta edición do 202628 jun 2026 . Actualizado a las 15:59 h.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aproveitou este mediodía o acto de imposición das Medallas Castelao para reivindicar o afianzamento da autonomía e para advertir que a España constitucional non pode admitir o máis mínimo intento de establecer discriminacións entre cidadáns e territorios, en clara alusión á proposta de financiamento autonómico do Goberno de España, previamente pactada con Cataluña. O xefe do Executivo galego, que falou de imposicións a cambio de «precarios respaldos parlamentarios», lembrou que Galicia «non comulga con rodas de muiño».
Rueda insistiu na necesidade de traballar sen un trato de favor respecto ás demais autonomías, pero tamén sen agravios, e o fixo cun recado aos nacionalistas, cando falou das «discriminacións que con frecuencia nos intentan impoñer coa complicidade de quen trata de erixirse como intérprete último do sentimento galego».
Na súa intervención en San Domingos de Bonaval, o presidente da Xunta tivo tamén unha lembranza para o pobo venezolano e fixo unha defensa do actual modelo de organización territorial do Estado, nacido da Constitución de 1978. «Da man da súa autonomía, Galicia transitou nestas preto de cinco décadas pola etapa de maior estabilidade e progreso da súa historia», dixo. O máximo mandatario galego subliñou que democracia, autonomía e prosperidade «camiñan e camiñarán sempre da man».
Rueda referiuse aos galardonados como unha «extraordinaria representación» da Galicia dos nosos tempos. Unha Galicia, dixo, xenerosa, que cultiva a excelencia, desborda talento e se esforza cada día superando novas metas.
Os galadornados
Mar Capeáns Garrido, doutora en Física pola USC e a directora de operacións do CERN de Xenebra, foi unha das cientifícas condecoradas. «Moitas veces preguntanme que é traballar no CERN: é aproveitar ese camiño para entender o universo e ás veces para mellorar a vida das persoas», dixo a condecorada, quen apostou pola cooperación fronte á confrontación para lograr o progreso e quen gabou os avances da comunidade científica en Galicia.
O viveirense Adrián Ben, atleta especializado en carreiras de medio fondo, agradeceu unha Medalla Castelao que recoñece o seu esforzo e tamén os valores asociados á práctica deportiva, como a «disciplina, a constancia, o compañerismo e a capacidade de superación». «Levo a Galicia con dignidade alá onde vou», dixo.
Charo Barca, impulsora da Fundación Andrea (que axuda ás familias dos nenos aqueixados de enfermidades de longa duración), insistiu en que «o premio recoñece o esforzo de todos os que estades aí, pero os verdadeiros protagonistas son os familiares dos pequenos enfermos». O trompetista Esteban Batallán, un dos máis recoñecidos na esfera internacional, recordou que a Medalla Castelao é a condecoración que «ansía todo artista» e a empresaria Maria Barallobre, figura emblemática na gastronomía tradicional galega, fixo un percorrido pola súa vida. Despois de dedicarse durante anos á docencia, apostou pola gastronomía desde o establecemento La Penela, en Coirós, desde onde iniciou a expansión a diferentes cidades.