El proceso de regularización de extranjeros anticipa un nuevo colapso en las comisarías

Carlos Punzón / Sara Pérez / María Hermida REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El pasado abril las colas eran habituales en Madrid
El pasado abril las colas eran habituales en Madrid

A un día del fin de plazo se estima que unas 12.000 personas legalizarán su residencia en Galicia

29 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Entre 10.000 y 12.000 extranjeros superarán en Galicia el proceso de regularización extraordinario habilitado hasta mañana, 30 de junio, por la Administración central para legalizar la estancia de los llegados de otros países antes del

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