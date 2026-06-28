El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de trenes este lunes que afectará a Galicia

Imagen de archivo de un pasajero esperando el tren en Santiago PACO RODRÍGUEZ

A las puertas de la primera operación salida del verano y para otros una jornada laboral más, este lunes se prevé un día complicado en muchas estaciones ferroviarias españolas. También en las gallegas. Desde las 00.00 horas de este lunes y hasta las 23.59 horas está convocada una jornada de huelga en los servicios de Renfe que alterará la circulación de trenes de alta velocidad, larga y media distancia y cercanías.

El paro de 24 horas, convocado por el Sindicato Ferroviario, se repetirá el próximo 15 de julio. La organización denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre del 2023 y el «abandono premeditado» del servicio de Mercancías. El sindicato argumenta que los motivos de esta convocatoria se centran en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el 23 de noviembre del 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores.

La jornada de huelga obligará a cancelar 320 trenes entre los servicios de alta velocidad, larga y media distancia. Según la resolución de servicios mínimos fijada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de los 360 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para este lunes se suspenderán 98, mientras que en media distancia se cancelarán 222 de los 642 previstos.

Con estos ajustes, circularán 262 trenes de alta velocidad y larga distancia, lo que equivale al 73% de la movilidad habitual en estos servicios. En media distancia, Renfe mantendrá 420 convoyes, el 65% de los viajes programados. En el caso de Cercanías, los servicios mínimos se han fijado en el 75% en horas punta y en el 50% durante el resto de la jornada.

Las franjas de mayor cobertura en Cercanías serán de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Estos servicios mínimos afectarán a los núcleos de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza.

El Ministerio destacó el «especial trastorno» que puede provocar la huelga al coincidir con una jornada laborable, el regreso del fin de semana y el inicio de los desplazamientos estivales para muchos viajeros. Ante esta situación, Renfe permitirá a los usuarios afectados viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin coste a través de sus canales habituales de venta.

Deterioro de Mercancías

En el origen del conflicto laboral se encuentra el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El Sindicato Ferroviario acusa a la compañía de impulsar un proceso de deterioro del servicio y rechaza la creación de una sociedad mixta al 50% con Medway, empresa perteneciente al grupo MSC, por considerar que no existen garantías suficientes para la plantilla.

La organización sindical sostiene que se están vulnerando los compromisos de mantenimiento de las condiciones sociolaborales de los trabajadores en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías. También denuncia que la dirección de Renfe haya sacado a licitación externa el mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, unas tareas que hasta ahora asumía personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

Según el sindicato, esta decisión ha reducido la carga de trabajo de las bases de mantenimiento y está teniendo consecuencias «graves» sobre las condiciones laborales de la plantilla. A ello suma el anuncio del cierre definitivo del taller de material remolcado de Miranda de Ebro, así como la falta de información sobre el contenido del acuerdo entre Renfe y Medway y su posible impacto en el personal.

El Sindicato Ferroviario considera que también se están incumpliendo los compromisos relativos al incremento del volumen de negocio de Renfe Mercancías, la coordinación de esta sociedad con Renfe Ingeniería y Mantenimiento y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

Para la organización convocante, todo este escenario supone una «grave amenaza» para el conjunto de la plantilla de Renfe y genera un clima de incertidumbre ante lo que califica como una privatización de Renfe Mercancías sin garantías laborales suficientes.