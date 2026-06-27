Galicia acogerá a bomberos forestales búlgaros para formarse con el personal de prevención y extinción de incendios

Bomberos forestales de la Xunta interviniendo el año pasado en un incendio en Pantón CARLOS CORTÉS

La Consellería do Medio Rural ha anunciado que sigue apostando por la cooperación internacional en la lucha contra los incendios forestales. Por tercer año consecutivo, Galicia acogerá un programa de preposicionamiento de bomberos financiado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, en el que participarán profesionales de Bulgaria para formarse con el personal de prevención y extinción de incendios de la Xunta.

A lo largo del mes de julio, 40 bomberos búlgaros se trasladarán a Galicia para conocer los métodos, procedimientos y herramientas empleadas por el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta, con la finalidad de fomentar el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos, tanto a nivel técnico como operativo. En concreto, durante la primera quincena de julio llegará un grupo de 20 bomberos y, durante la segunda, otros tantos. Estarán acompañados por personal del servicio de la Xunta.

Esta iniciativa permite que profesionales de otros países de Europa conozcan de primera mano la realidad y las estrategias de extinción de los países del sur, como es el caso de España y especialmente de Galicia, con amplia experiencia y preparación en esta materia. De este modo, se da continuidad a este programa a través del cual bomberos de Estonia y Países Bajos ya han visitado nuestra comunidad.

El programa de actividades consiste en sesiones preparatorias, visitas y formación conjunta. La formación, tanto teórica como práctica, la recibirán cada mañana en el Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén (Ourense), donde realizarán cursos de preparación física, de conducción de vehículos todoterreno o de manejo de motobombas. Además, están previstas visitas a bases como la de Marroxo, en Monforte de Lemos (Lugo), o la de Beariz (Ourense), así como a alguno de los centros de coordinación con el objetivo de que conozcan el dispositivo de forma más precisa. Por las tardes estarán disponibles, llegado el caso, para colaborar en la extinción de incendios reales.