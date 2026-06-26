O instituto Padre Sarmiento defende que se se cambia o himno galego habería que modificar o escudo e a bandeira
GALICIA
A presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, aposta porque o consenso científico se traduzca en consenso político e di que a volta á vontade autorial de Pondal non afecta á oralidade26 jun 2026 . Actualizado a las 18:49 h.
O director do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependente do CSIC, desaconsellou esta tarde no Parlamento galego modificar o himno galego porque, dixo, habería que cambiar tamén o escudo e a bandeira, dado que existen as mesmas motivacións. Así o expresou Pablo S. Otero Pyñeiro Maseda na comisión de O Hórreo que estuda unha posible modificación, unha comparecencia que puxo sobre a mesa un informe cun poscionamento diferente ao expresado pola Real Academia Galega (RAG) e o Consello da Cultura Galega (CCG), institucións partidarias de corrixir os erros no himno en relación ao poema orixinal de Eduardo Pondal.
Pese ao consenso científico no ambito da filoloxía, o director do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento argumentou que «o valor dos símbolos colectivos non depende da súa forma orixinal» e insistiu en que «os símbolos son resultado do uso social», polo que desaconselllou unha argumentación puramente filolóxica.
O exposto por este comparecente contrastou co argumentado pola súa predecesora, Dolores Vilavedra, presidenta do Consello da Cultura Galega, institución que xa emitiu un informe favorable a introducir modificacións na letra do himno galego. «Non falamos de sustituir ou de reinventar un texto, senón de facer uns cambios que se adaptan á vontade autorial de Eduardo Pondal», defendeu Vilavedra, quen dixo que esas modificacións non afectan á medida do verso e, sobre todo, á oralidade.
En resposta ao grupo maioritario da Cámara, a presidenta do CCG mostrou o seu desexo de que o cosenso científico se traduzca en consenso político. «Un acordo sobre isto, referido a un símbolo que é de todos, tería un valor extraordinario e contribuiría a dignificar a actividade política», sostivo a catedrática de Literatura Galega.