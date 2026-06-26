Igualdad realiza más de 1.500 requerimientos por mal uso de los fondos del pacto contra la violencia de género

Concentración en Vigo contra la violencia de género por el 25N. XOÁN CARLOS GIL

En lo que va de año, el Ministerio de Igualdad ha realizado más de 1.500 requerimientos por el mal uso de los fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fuentes del departamento que dirige Ana Redondo afirman que las actividades que se realicen con estos fondos deben tener una estrecha relación con la prevención, la sensibilización, la lucha o la erradicación de la violencia machista. Y que talleres de macramé, de zumba, estuches de manicura o talleres de meditación y visualización no cumplen con ese requisito básico.

Igualdad transfirió a las comunidades y entidades locales 160 y 40 millones de euros, respectivamente, en el marco de ese pacto, que son quienes «van a tener que justificar siempre el uso del dinero». Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revisan esas justificaciones de las actuaciones de las comunidades, «detrayéndose las cantidades que corresponden a iniciativas que no encajan en el Pacto de Estado».

Fuentes del ministerio explican que, desde el 2024, se desarrolla un plan de actuación para el buen uso de los fondos y se intensificaron las actuaciones de comprobación. «Cuando se detecta un mal uso de los fondos, se comunica a la entidad local en cuestión que la cantidad correspondiente al proyecto no financiable será detraída del montante total y se compensará con la transferencia del año siguiente», afirman.