Desciende el número de asuntos pendientes en los tribunales gallegos

Tribunal de Instancia de Ourense. MIGUEL VILLAR

Los órganos judiciales de Galicia registraron durante el primer trimestre de este año 2026 la entrada de 87.272 nuevos casos, un 24,1 % menos que en el mismo período del año pasado. Todas las jurisdicciones experimentaron una disminución, y la más significativa fue la del orden civil, donde los asuntos recibidos bajaron un 35,9 %. Así lo indican los datos del informe estadístico con la situación de los órganos judiciales españoles en el primer trimestre del 2026 y que fue hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial,

Esos mismos datos indican que a 31 de marzo, los tribunales de instancia, las audiencias provinciales y los órganos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tenían 213.188 procedimientos en trámite, lo que supone un descenso de un 6,3 % respecto de la misma fecha del 2025. En el período estudiado, los jueces de la comunidad autónoma gallega resolvieron 82.672 casos, lo que implica una media de resolución de 296 por órgano judicial, un 20,7 % menos que el año anterior.

El informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial también revela que la tasa de litigiosidad, es decir, el número de casos por cada mil habitantes, se situó en Galicia en 32,15, lo que la sitúa como la quinta comunidad con una tasa inferior a la nacional, que fue de 37,15. Por delante de Galicia, en el ránking de territorios con menos asuntos por habitante, están el País Vasco (28,02), La Rioja (28,04), Extremadura (30,93) y Castilla-La Mancha (30,98).

En la jurisdicción civil entraron en el primer trimestre de este año 42.302 nuevos asuntos, un 35,9 % menos, y se resolvieron 38.652, lo que supuso un descenso del 27,6 %. En trámite quedaron al final del período 121.021 procedimientos, un 13,6 % menos que al final del primer trimestre del 2025. En penal se presentaron 34.632 nuevos asuntos, un 7,9 % menos que un año antes; se resolvieron 33.253, un 13,1 % menos, y quedaron pendientes 57.500, un 7,1 % más. El ingreso de casos en la jurisdicción contencioso-administrativa fue de 2.230, prácticamente el mismo número que entre enero y marzo del 2025, pues apenas disminuyó un 0,2 %. Los procedimientos resueltos ascendieron a 2.310, un 12,6 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite, 7.369, un 6,9 % más. En el ámbito social se contabilizaron 8.108 nuevos asuntos, un 12,3 % menos que el año anterior; se dieron por finalizados 8.457, un 14,6 % menos, y quedaron sin resolver 27.298, un 1,5 % más.

Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, en la provincia de A Coruña se resolvieron 29.475 asuntos, un 23,7 % menos que en las mismas fechas de 2025, y se ingresaron 30.825, un 29,3 % menos. Pontevedra recibió 31.528 casos, un 24,6 % menos, y finalizó 30.629 (18,8 % menos). En la provincia de Lugo entraron 10.291 nuevos procedimientos, un 19,2 % menos, y, en la de Ourense, 8.879, un 21,3 % menos. Además, en Lugo se resolvieron 8.973 (un 18,6 % menos) asuntos y, en Ourense, 8.184 (23,5 % menos). A Coruña y Pontevedra tenían en trámite al comienzo del año 91.272 y 65.837 asuntos, respectivamente, y, a 31 de marzo, quedaron abiertos 92.285 (un 6,1 % menos), en A Coruña, y 66.864 (9,7 % menos), en Pontevedra.