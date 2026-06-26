La catedrática de la Universidade de Vigo María del Carmen Cabeza, nueva presidenta de la CIUG

Diario Universidade de Vigo

Cuatro días después de que Iván Area cesara como presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) tras una selectividad polémica por los errores en las pruebas, la Universidade de Vigo acaba de anunciar a la persona que asumirá el cargo hasta final de año. La catedrática del Departamento de Tradución e Lingüística María del Carmen Cabeza Pereiro será la nueva delegada de la rectora de la UVigo en la CIUG, que asumirá la presidencia. Una responsabilidad rotatoria que en este momento corresponde a Vigo.

Cabeza sustituirá en el cargo al catedrático Iván Area, que cerró su etapa en la CIUG tras el cambio en la rectoría de la Universidade de Vigo, que asume Carmen García Mateo. «Como nova delegada da reitora da Universidade de Vigo na CIUG, asumo o compromiso de traballar para que a universidade pública galega continúe a ser unha porta aberta ás oportunidades de estudo e de formación nos nosos campus, en condicións de igualdade e confiabilidade», afirmó. La catedrática destacó la «estrutura moi profesional e experimentada» de la CIUG «que non defraudará as expectativas da sociedade galega».

Catedrática de Lingüística Xeral, la carrera investigadora y docente de Cabeza se centra en el estudio de la lengua de signos, que abarca fundamentalmente cuestiones de gramática y discurso. Tiene también experiencia en la gestión, ya que ejerció como vicerrectora de Extensión Cultural e Estudantes en el equipo de gobierno de Alberto Gago (2006-2010), entre otros cargos.

La PAU extraordinaria

El nombramiento de María del Carmen Cabeza llega a unos días de celebrarse la convocatoria extraordinaria de la PAU, del 30 de junio al 2 de julio. El jueves se cerró el primer plazo de preinscripción de la convocatoria ordinaria, y el primer llamamiento de matrícula ordinaria será el 8 y el 9 de julio.