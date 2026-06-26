Besteiro reprocha a la Xunta que rechace negociar con el Gobierno un nuevo modelo de financiación

Besteiro, en el centro, al término de la jornada sobre financiación y autogobierno, en el Parlamento gallego. PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció este viernes la postura de la Xunta de rechazar sentarse con el Gobierno central para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica «sen ofrecer ningunha alternativa». «Esa postura non é só insostible. É inexplicable e non ten xustificación posible», expuso al término de la jornada «Autogoberno intelixente e financiamento galego», organizada por los socialistas en el Parlamento gallego con motivo del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Besteiro recordó que el Gobierno gallego pedía hace trece meses 500 millones adicionales para Galicia, pero ahora rechaza los 585 millones que el Ejecutivo plantea para Galicia a través del Fondo de Compensación Interterritorial. «Pedían 500 millóns adicionais. Ofréreselles máis. E seguen sen sentarse. Agora di que non está de acordo co modelo, pero tampouco se senta a negociar», criticó.

Lo hizo al finalizar una cita con dos mesas de debate. En la primera participaron Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Dereito Constitucional y exministro de Justicia, y Nieves Lagares, profesora de Ciencias Políticas de la USC, en la que analizaron los retos de una eventual reforma estatutaria. En la segunda, Xoaquín Fernández Leiceaga y Begoña Villaverde Gómez, profesores de la USC, abordaron la financiación autonómica como cuestión de país.

Besteiro defendió la necesidad de «renovar o compromiso social co Estatuto», actualizándolo a la realidad actual que en 1981 no existía,refiriéndose a cuestiones como la vivienda, el medioambiente o los derechos sociales. En cuanto a la corresponsabilidad fiscal, el líder del PSdeG cuestionó que la Xunta «leve preto do 50 % do gasto público galego» sin que la ciudadanía identifique a la Administración autonómica como la que grava tributos. «Os impostos páganse a Pedro Sánchez e ao alcalde de turno. A Xunta, na percepción da xente, non existe», comparó. Esa percepción, continuó, «é consecuencia directa da ausencia dunha corresponsabilidade fiscal transparente e real».