La Xunta activará sirenas alrededor de 41 presas en una prueba para reforzar la seguridad de la población

Imagen de archivo del embalse de Eiras, evacuando agua. M.MORALEJO

La Xunta inició este jueves una campaña de pruebas para la activación de las sirenas de aviso a la población adscritas a las presas de la comunidad que disponen de un Plan de Emergencia aprobado. Aunque los ejercicios no alterarán el desarrollo de la actividad diaria de los vecinos, el sonido de alerta será audible en diversas localidades del entorno de los embalses.

El principal objetivo de esta revisión técnica es verificar la plena operatividad de los sistemas acústicos de emergencia. También se busca que los ciudadanos que residen en las zonas potencialmente afectadas se familiaricen con el sonido característico de la sirena de aviso de evacuación, garantizando una respuesta rápida y eficaz en el hipotético caso de una situación de riesgo real.

Durante la primera jornada, las autoridades han procedido a activar los dispositivos sonoros en 35 de las 41 presas contempladas en el plan de revisión, así como las sirenas asociadas al depósito de lodos rojos en Xove. Las seis infraestructuras restantes serán evaluadas a lo largo de la mañana del viernes. Este despliegue preventivo se está desarrollando de manera coordinada con las distintas entidades titulares y gestoras de las infraestructuras hidráulicas en Galicia, entre las que figuran Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta y la entidad pública Augas de Galicia.

En la actualidad, Galicia cuenta con un total de 46 planes de emergencia de presa debidamente aprobados, según expone la Xunta en una nota de prensa. «Os obxectivos que se perseguen con este tipo de plans é ter definidas as estratexias para facer fronte a situacións que comporten risco de rotura ou avaría grave, coñecer as zonas que quedarían anegadas en caso de rotura, e ter previstos os sistemas de aviso tanto á poboación como aos organismos xestores de emerxencias», explican.

Para la jornada del viernes 26 de junio, la Xunta ha detallado el calendario de las últimas seis pruebas restantes. Los ensayos comenzarán a las 10.00 horas bajo la gestión de Adelanta en la presa de Deva, afectando a los municipios de Pontedeva, Quintela de Leirado y Padrenda. Posteriormente, a las 10.30 horas, la empresa PHG activará la sirena de la presa de Touro, siendo audible en Vila de Cruces, Touro y Silleda. A las doce del mediodía, Augas de Galicia completará las revisiones de forma simultánea en cuatro instalaciones: la presa de Baíña (Baiona), la presa de Caldas (Caldas y Portas), la presa de O Con (Vilagarcía) y la presa de Eiras (Soutomaior, Pontecaldelas y Pontevedra).