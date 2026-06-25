A RAG chama a corrixir a letra do himno galego co consenso de todas as forzas políticas
SANTIAGO / LA VOZ
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O PP pregunta na comisión do Parlamento sobre cal é a demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega25 jun 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Despois dun tempo no limbo, o traballo parlamentario para unha posible modificación da letra do himno galego avanzou este xoves no Hórreo para evidenciar o xa sabido: que hai consenso científico e académico sobre a