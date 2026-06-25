A RAG chama a corrixir a letra do himno galego co consenso de todas as forzas políticas

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

O catedrático emérito de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Manuel Ferreiro, este xoves no Parlamento galego
O catedrático emérito de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Manuel Ferreiro, este xoves no Parlamento galego XOÁN REY. | EFE

O PP pregunta na comisión do Parlamento sobre cal é a demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega

25 jun 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

Despois dun tempo no limbo, o traballo parlamentario para unha posible modificación da letra do himno galego avanzou este xoves no Hórreo para evidenciar o xa sabido: que hai consenso científico e académico sobre a

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete