O BNG afonda no seu perfil soberanista para o Día da Patria
GALICIA
A fronte tende a man a todos os galegos e galegas, «independentemente de como vivan ou sintan o país», porque o nacionalismo, sostén o Bloque, «é unha proposta de futuro»25 jun 2026 . Actualizado a las 14:15 h.
O Bloque Nacionalista Galego presentou este xoves a súa campaña institucional e social con motivo do Día da Patria Galega, que se celebrará o vindeiro 25 de xullo, unha data na que a fronte recupera a importancia da soberanía para que Galicia poida decidir sobre os seus asuntos e mellorar a vida da xente, sexa ou non nacionalista. A responsable de organización, Lucía López, e o responsable de comunicación, Xavier Campos, detallaron as liñas mestras dunha programación que se desenvolverá ao longo de todo o país co obxectivo de «encher as rúas de Compostela» e facer «visible que Galicia é unha nación que quere decidir o seu propio futuro».
López explicou que a cita central será a manifestación nacional que, como cada ano, partirá ás 12.00 horas da Alameda compostelá ata rematar na Praza da Quintana, onde terá lugar un acto político coas intervencións do secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, e da portavoz nacional, Ana Pontón. A dirixente nacionalista fixo fincapé na aposta do BNG por unha campaña «inclusiva e aberta«», e avanzou que se habilitarán autobuses desde as distintas comarcas para garantir a asistencia, con especial atención á mocidade e ás persoas con dificultades económicas, porque «non queremos que ninguén deixe de vir por motivos económicos ou de transporte».
Ademais da xornada do 25, a campaña incluirá máis dun cento de actos en formatos diversos polas comarcas galegas ata esa data. López fixo un chamamento expreso a «encher as xanelas e os espazos públicos coa bandeira da patria» entre o 13 e o 25 de xullo, como un «xeito sinxelo e poderoso de expresar o orgullo de ser galegas e galegos». Neste sentido, enmarcou a celebración nun contexto social e político complexo, marcado pola precariedade, a perda de poboación e o que definiu como «agresión contra o territorio» por parte do Partido Popular, citando o «espolio eólico», a mina de Touro ou o proxecto da macrocelulosa de Altri. «Galicia necesita capacidade para decidir sobre os seus recursos e aplicar políticas pensadas desde aquí», subliñou, para rematar facendo unha defensa firme do internacionalismo e da paz fronte ao «xenocidio do pobo palestino».
Deseño artístico
Pola súa parte, Xavier Campos puxo en valor a imaxe da campaña, deseñada pola ilustradora e muralista Xoana Almar, na que destacan elementos como a pomba da paz, a estrela vermella ou dúas mulleres entrelazando as súas mans como símbolo de sororidade. O responsable de comunicación do BNG insistiu en que o lema deste ano —Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz— é unha resposta á «onda reaccionaria e españolista» e ao «belicismo internacional».
«Queremos tender a man a todos os galegos e galegas, independentemente de como vivan ou sintan o país, porque o nacionalismo é unha proposta de futuro para unha Galicia viva, forte e xusta», afirmou. Campos concluíu que o BNG «non dará ningún paso atrás» na defensa dos dereitos nacionais e sociais, e recordou que o partido está a elaborar unhas bases para un novo estatus político que se farán públicas a finais de ano, para «afondar no autogoberno» e «superar o marco actual».