Gobierno y Xunta se coordinan contra los incendios antes de la temporada de alto riesgo con más de 7.000 efectivos

Reunión del comité integrado de prevención de incendios de Galicia, este jueves, antes de comenzar la temporada de alto riesgo. Sandra Alonso

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participaron en la constitución del Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais de Galicia (CIPIG) para el año 2026. El órgano quedará operativo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, coincidiendo con la temporada de alto riesgo, con el objetivo de coordinar de forma única las actuaciones de la Xunta y del Gobierno central en la protección del monte.

Por parte del Gobierno de España, Pedro Blanco certificó un dispositivo inicial de cerca de 4.000 efectivos estatales pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Brigada de Reforzo de Incendios Forestais (BRIF) de Laza, los equipos de prevención integral (EPRIF), el Tercio Norte de la Armada y el Ejército de Tierra. A este contingente se suman una decena de aeronaves operativas hasta el 31 de octubre, 30 drones de vigilancia y el uso de imágenes satelitales del sistema Copérnico. Como novedades para la campaña de 2026, Blanco anunció la llegada de dos equipos de extinción de Bulgaria, el estreno de 35 nuevos vehículos de intervención de la UME y la incorporación del SVMAC, un dron terrestre con ocho horas de autonomía capaz de realizar desbroces cerca de las llamas.

En el ámbito autonómico, la conselleira María José Gómez destacó las mejoras del Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2026, que contó con el mayor presupuesto de su historia al alcanzar los 213 millones de euros, de los cuales 75,38 millones se dedicaron exclusivamente a labores de prevención. La Xunta reforzó la dotación tecnológica con la aplicación móvil ALume para alertas ciudadanas tempranas, la integración de Inteligencia Artificial en el sistema interno Xeocode para la detección automática de columnas de humo, un incremento del 30 % en la red de cámaras de videovigilancia y tres nuevos drones de última generación. Gómez informó que la partida para la gestión de biomasa en las franjas secundarias que rodean los núcleos de población se duplicó hasta los 25 millones de euros anuales mediante el convenio con Seaga.

El dispositivo global supera los 7.000 efectivos, entre los cuales más de 3.300 dependen de manera directa de la Consellería do Medio Rural, que este año incorporó 42 nuevas brigadas (168 profesionales más) y amplió la Unidad de Directores de Extinción de 6 a 15 miembros. Presidencia aporta 200 agentes de la Unidad de Policía Autonómica con 116 vehículos y un equipo multidisciplinar de investigación de incendios (EMIL), mientras que la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) facilita puestos de mando, drones y una nueva bomba de gran caudal con capacidad de hasta 50.000 litros por minuto. El operativo autonómico se completará con 432 bomberos municipales, 457 de consorcios provinciales, 402 profesionales de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) y más de 4,400 voluntarios de Protección Civil, colectivos en cuyo equipamiento el Gobierno gallego invirtió cerca de 28 millones de euros.

La responsable de Medio Rural aprovechó el encuentro para demandar una mayor implicación institucional a la administración estatal con el fin de optimizar los recursos operativos en Galicia. Gómez aseguró que el Ejecutivo autonómico realiza un «esforzo importante ao que pedimos que se sume tamén o Goberno central». Reiteró así las peticiones pendientes para que el Ministerio de Defensa instale una base permanente de la UME en Toén (Ourense) y para que se cree una nueva Brigada de Reforzo en Incendios Forestais (BRIF) en la comunidad que complemente la labor de la unidad ya existente en Laza.

El delegado del Gobierno concluyó el encuentro con un mensaje de agradecimiento hacia los cuerpos de seguridad, brigadistas y personal de emergencias que iniciaron la campaña de alto riesgo. Blanco ensalzó la «enorme labor dos servidores públicos de todas as Administracións na loita contra o lume e a defense do monte», y añadió que su valentía y esfuerzo «son o orgullo de Galicia e teñen a total gratitude tanto do Goberno como deste delegado».