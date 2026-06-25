El Gobierno plantea reducir a la mitad las ratios en las escuelas infantiles y la Xunta alerta que peligra su gratuidad

Un aula de una escuela infantil de la Xunta en una foto de archivo Sandra Alonso

El Ministerio de Educación propone una reducción drástica en el número de bebés por aula dentro de las escuelas infantiles de 0 a 3 años a la que se opone la Xunta, que interpreta que los cambios implicarán un esfuerzo económico que pone en riesgo la gratuidad. Según el borrador del nuevo decreto que el departamento de Milagros Tolón trasladó a los sindicatos, las nuevas ratios fijan un máximo de 4 menores de un año por educadora, 6 alumnos en las aulas de uno a dos años y un tope de 8 niños en las clases de dos a tres años. El Gobierno central tratar de dar así respuesta a las intensas movilizaciones de las profesionales del sector durante el presente curso.

El plan establece un calendario de aplicación progresiva que comenzará en el curso escolar 2027-2028 y alcanzará su plena vigencia al inicio del año académico 2029-2030. Además del cambio en las ratios, el texto reguló las condiciones físicas mínimas de los centros, los cuales deberán disponer de al menos tres unidades con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto. El documento estipula la obligatoriedad de contar con áreas diferenciadas de descanso e higiene para menores de dos años, un patio de juegos exclusivo de al menos 75 metros cuadrados y un límite de 20 alumnos por docente en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años).

La conselleira de Política Social, Fabiola García, instó este jueves al Gobierno central a «recapacitar», al considerar que la propuesta pone en riesgo la gratuidad en las escuelas infantiles, una medida en la que la Xunta fue pionera al aplicarla tanto en centros públicos como privados. «Isto acadouse grazas a un investimento de máis de 65 millóns de euros por parte do Goberno galego a través da gratuidade de todas as escolas infantís», destacó la conselleira.

García lamentó la falta de consenso del Ministerio y aseguró que la aprobación del decreto se proyectó sin entablar conversaciones con las comunidades autónomas ni con los agentes implicados a nivel nacional. «Agora o Goberno de España quere aprobar un novo decreto que pon en risco por primeira vez a gratuidade de todas as escolas infantís de Galicia. Quere aprobar un novo decreto sen falar nin coas comunidades autónomas nin falar con todo o sector das escolas infantís a nivel nacional», subrayó ante los medios la titular de Política Social, quien recordó que el propio sector de la comunidad cifró en más de 20.000 las plazas públicas que peligran bajo estas nuevas condiciones.