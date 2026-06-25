Galicia recibirá 270 millones de euros más para financiar el nivel mínimo de dependencia

Los ministros de Derechos Sociales, Inclusión y Transformación Digital el martes, después de que el Consejo de Ministros aprobase refundar el sistema de dependencia Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros aprobó el martes la ampliación de las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: 6.200 millones de euros más, solo entre el 2026 y el 2027. Esta medida, que tiene que aprobar el Congreso, supondrá un gran incremento de las cantidades que el Gobierno transfiere cada mes a las comunidades por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia. Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que requieren más recursos.

Para el grado III (gran dependencia) subirán un 128 %, pasando de 290 euros a 660 euros al mes. Las del grado II (dependencia severa) se incrementarán un 100 %, de 130 euros a 260 euros al mes. Más moderado es el incremento del grado I, de un 18 %, de 76 euros a 90 euros al mes.

Según los últimos datos publicados por el Imserso a 31 de mayo, en Galicia hay 96.528 personas con prestaciones reconocidas. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno transferirá 270 millones de euros más a la Xunta entre el 2026 y el 2027, solo en nivel mínimo. Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema de la dependencia que se celebra el 29 de junio.

Por años, y para el nivel mínimo, la comunidad recibirá 90 millones de euros más en el 2026 y 180 millones de euros más en el 2027. En total, la aportación estatal a la dependencia gallega será de 271 millones de euros en el 2026 y de más de 360 millones de euros en el 2027.

Afirman desde el Gobierno que «la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia gallega hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado». En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido un total de 181 millones de euros.

«Papel mollado» para la Xunta

Tras el anuncio del Gobierno de refundar el sistema de la dependencia, la conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró que los anuncios del Ejecutivo son «papel mollado» y recordó que tiene «unha débeda de 3.000 millóns de euros» con los dependientes y mayores gallegos. «A Xunta non cre absolutamente nada do que anuncia o Goberno central, que leva anos prometendo achegar o 50 % do financiamento da Lei de Dependencia», aseguró.

Al contrario, la conselleira denunció que en lugar de aumentar los fondos, el gobierno reduce su aportación cada año, «pasando do 34 % do 2024 ao 32 % do 2025». Fabiola García también acusó al Ejecutivo de crear «dependentes de primeira e de segunda», añadiendo que «por iso se comprometeu a financiar un 50 % só no País Vasco», mientras aumenta la deuda con los dependientes de Galicia. «Todos os anuncios do Goberno central son papel mollado mentres non empece a facer as cousas ben e aprobe uns Presupostos Xerais do Estado», criticó.