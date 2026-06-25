El Congreso aprueba la transferencia de la AP-9, sin todas las garantías exigidas por el Parlamento de Galicia
VIGO / LA VOZ
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El PP anuncia que votará en contra en el Senado y que el traspaso «no es viable» en las condiciones establecida ahora. PSOE, Sumar y BNG aseguran que el cambio de titularidad de la autopista cuenta con todas las exigencias legales y financieras exigibles25 jun 2026 . Actualizado a las 14:42 h.
El Congreso de los Diputados ha dado hoy el primer paso efectivo para que la AP-9 se convierta en una autopista de titularidad gallega y gestionada desde Galicia. La aprobación otorgada a la transferencia de