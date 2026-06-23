Vuelve el bumerán del Prestige: la aseguradora exige ahora a España los 855 millones que le reclamaba
REDACCIÓN / LA VOZ
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El London P&I Club pretende blindarse económicamente ante la posibilidad de que España y Francia entablen un nuevo litigio en otra jurisdicción23 jun 2026 . Actualizado a las 20:50 h.
El Derecho británico es a menudo difícil de entender para los foráneos. Su complejidad incluso aleja de sus interioridades a la gente nativa del común. Por eso es necesario que sean abogados del Reino Unido