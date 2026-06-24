Olga Méndez, humorista y activista medioambiental: «Las gaviotas necesitan mánager»
VIGO / LA VOZ
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La vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas prepara un corto sobre la muerte de murciélagos en parques eólicos25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Olga Méndez (Madrid, 1987), viguesa desde los tres años, es humorista, actriz y vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas (European Gull Screeching Championship). Tras una etapa laboral y familiar en Toledo, acaba de