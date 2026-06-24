Olga Méndez, humorista y activista medioambiental: «Las gaviotas necesitan mánager»

La viguesa Olga Méndez, vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas. CELE RODRIGUEZ

Olga Méndez (Madrid, 1987), viguesa desde los tres años, es humorista, actriz y vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas (European Gull Screeching Championship). Tras una etapa laboral y familiar en Toledo, acaba de