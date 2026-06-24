Olga Méndez, humorista y activista medioambiental: «Las gaviotas necesitan mánager»

Begoña Rodríguez Sotelino
begoña r. sotelino VIGO / LA VOZ

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La viguesa Olga Méndez, vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas.
La viguesa Olga Méndez, vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas. CELE RODRIGUEZ

La vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas prepara un corto sobre la muerte de murciélagos en parques eólicos

25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Olga Méndez (Madrid, 1987), viguesa desde los tres años, es humorista, actriz y vigente subcampeona de Europa de imitación de gaviotas (European Gull Screeching Championship). Tras una etapa laboral y familiar en Toledo, acaba de

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