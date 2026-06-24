O debate sobre os erros na letra do himno galego, máis preto de pecharse

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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A banda de música da Policía da Habana interpretou en 1907 o himno galego, que ese mesmo ano presentou na capital cubana o músico Pascual Veiga despois de adaptar o poema de Pondal.
A banda de música da Policía da Habana interpretou en 1907 o himno galego, que ese mesmo ano presentou na capital cubana o músico Pascual Veiga despois de adaptar o poema de Pondal.

Este xoves e mañá venres expóñense no Parlamento as conclusións dos investigadores. PP e PSdeG decidirán tras escoitar os expertos, e o BNG posiciónase a favor

25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

O debate sobre os erros que contén a letra oficial do himno galego é tan antigo como a existencia dese símbolo do país. Xa en 1916, o propio Eduardo Pondal, autor do texto orixinal, dubida

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