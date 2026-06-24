O debate sobre os erros na letra do himno galego, máis preto de pecharse
REDACCIÓN / LA VOZ
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Este xoves e mañá venres expóñense no Parlamento as conclusións dos investigadores. PP e PSdeG decidirán tras escoitar os expertos, e o BNG posiciónase a favor25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
O debate sobre os erros que contén a letra oficial do himno galego é tan antigo como a existencia dese símbolo do país. Xa en 1916, o propio Eduardo Pondal, autor do texto orixinal, dubida