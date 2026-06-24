Besteiro recupera a dos antiguos rivales internos

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El exministro Francisco Caamaño y José Ramón Gómez Besteiro, en una imagen del 2013.
El exministro Francisco Caamaño y José Ramón Gómez Besteiro, en una imagen del 2013. XOÁN A. SOLER

El exministro Francisco Caamaño y el economista Fernández Leiceaga participarán en una mesa sobre financiación y autogobierno organizada por el PSdeG

25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El exministro Francisco Caamaño, asediado por las críticas internas, se revolvió contra la cúpula del PSdeG cuando le obligaron a renunciar en el 2014 como secretario provincial en A Coruña, a dos años de finalizar

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