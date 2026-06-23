La Xunta convoca a 2.057 trabajadores públicos a la elección de destino en los cuerpos generales

Funcionarios en las dependencias de la Xunta en San Caetano PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución por la que se convoca la elección de destino definitivo para 2.057 personas de cuerpos generales, a las que se les oferta un total de 2.345 puestos. En concreto, la Xunta convoca a 1.297 personas que superaron procesos selectivos de funcionarización, a las que superaron promoción interna convocada en el año 2020, a las que superaron procesos selectivos de acceso libre convocados en el año 2019 y a las que superaron procesos de promoción específica y procesos de acceso libre convocados en el año 2022. Estos trabajadores están actualmente prestando servicios en adscripción provisional y están pendientes de primer destino definitivo. Finalmente, elegirán las 760 personas que superaron procesos selectivos de estabilización por el sistema de concurso y por el sistema de concurso oposición.

Después de la publicación en el DOG de esta resolución, en las próximas semanas se publicará la resolución del nombramiento y adjudicación de puestos derivada del acto de elección de destino. La toma de posesión coordinada con la derivada del concurso de traslados será en el mes de septiembre, por razones organizativas y para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Y, inmediatamente después de la fecha de inicio de los plazos posesorios se convocará la elección de destino a las personas que superaron los procesos selectivos de promoción interna convocados en el 2023.

La Xunta destaca que esta convocatoria se encuadra en un procedimiento coordinado de elección de destino y toma de posesión que afecta la 3.300 personas, completando un largo proceso dirigido a la promoción, estabilización y mejora del empleo público. Un volumen de movilidad sin precedentes recientes, tanto por el número de convocatorias como por su dimensión y alcance. La convocatoria hecha pública este martes en el DOG puede consultarse en este enlace.