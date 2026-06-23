Tráfico refuerza la protección de motoristas y ciclistas con el mayor cambio normativo en veinte años

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Los ciclistas contarán con mayor protección en carretera.
Los ciclistas contarán con mayor protección en carretera. ALBERTO LÓPEZ

Exigirá guantes y calzado cerrado para circular en moto, obligará a reducir la velocidad al adelantar a bicicletas y fijará en 15 años la edad mínima para conducir patinetes

24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al cambio normativo más esperado por los responsables de la Dirección General de Tráfico para adaptar la circulación a los retos de la nueva movilidad y reforzar

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