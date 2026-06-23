Tráfico exigirá 15 años, casco y luces para conducir patinetes, guantes para motoristas y reducir la velocidad al adelantar a ciclistas

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de una conductora de patinete con casco y chaleco reflectante.
Imagen de una conductora de patinete con casco y chaleco reflectante. ANGEL MANSO

Además se regulan los carriles de emergencia en autopistas y autovías y se permite a las motos circular por el carril derecho en atascos

23 jun 2026 . Actualizado a las 15:34 h.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una importante modificación del Reglamento General de Circulación destinada a mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, concepto en el que están englobados peatones, ciclistas, motociclistas y

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