Tráfico exigirá 15 años, casco y luces para conducir patinetes, guantes para motoristas y reducir la velocidad al adelantar a ciclistas
REDACCIÓN / LA VOZ
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Además se regulan los carriles de emergencia en autopistas y autovías y se permite a las motos circular por el carril derecho en atascos23 jun 2026 . Actualizado a las 15:34 h.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una importante modificación del Reglamento General de Circulación destinada a mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, concepto en el que están englobados peatones, ciclistas, motociclistas y