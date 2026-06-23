El Sergas cambiará la estructura directiva de las áreas sanitarias para reforzar la atención primaria

Centro de salud en Vigo M.MORALEJO

El Sergas presentó verbalmente este martes a los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad su propuesta para transformar la estructura directiva de las áreas sanitarias y los distritos para dotar de mayor relevancia a la atención primaria. El borrador prevé que todas las áreas cuenten con una dirección de atención primaria, que se denominará atención primaria y comunitaria, y que dependerá directamente de la gerencia de cada área. Cambiará también la denominación de la dirección asistencial, que desde ahora será nombrada dirección de atención hospitalaria e integración asistencial, dependiendo también de la gerencia.

La nueva dirección de atención primaria y comunitaria asumirá las competencias de promover la ejecución del gasto y del seguimiento de la ejecución presupuestaria del primer nivel asistencial, así como de proponer las necesidades de equipamiento sanitario asociado a su ámbito asistencial. También supervisará la organización de las agendas y realizará su seguimiento para una correcta gestión de las prestaciones.

Todas las áreas sanitarias contarán con subdirecciones, tanto médicas como de enfermería, con competencias propias y específicas en materia de atención primaria y comunitaria. Con el objetivo de potenciar la enfermería, la dirección de esta especialidad también pasará a depender de forma directa de la gerencia del área sanitaria correspondiente.

Los sindicatos están a la espera de recibir el texto de la propuesta para saber en qué términos se llevan a cabo las dos nuevas direcciones, y si tienen la capacidad para gestionar recursos económicos y también humanos. Esta última era una de las peticiones. Tendrán hasta el 12 de julio para presentar alegaciones.

La modificación del decreto incluirá la creación del Centro de Protonterapia de Galicia como unidad asistencial de alta especialización y con un puesto directivo específico. El centro prestará servicios para toda Galicia y a los servicios de salud de otras comunidades y el norte de Portugal. El centro, situado al lado del Hospital Clínico de Santiago, estará bajo la dependencia de la gerencia del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

En la sectorial de este martes también se abordaron los avances de la Xunta en la consolidación del personal especialista en enfermería familiar y comunitaria. Se informó de la apertura, en julio, de un período extraordinario de acreditación de méritos para poder acceder al concurso específico para la cobertura de plazas en atención primaria con esta especialidad. Así, se anunciará en el Diario Oficial de Galicia la apertura de la acreditación de los méritos a través del perfil personal de Fides.

También se adelantó la próxima publicación de destinos en determinadas categorías que superaron los últimos procesos selectivos, para su incorporación mayoritaria durante el mes de agosto.