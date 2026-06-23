El PSdeG califica de «disparate» que Rueda rechace negociar la financiación con el Gobierno

Las diputadas Patricia Iglesias y Lara Méndez, en el Parlamento. XOÁN REY. | EFE

La secretaria de organización del PSdeG y viceportavoz socialista en el Parlamento gallego, Lara Méndez, criticó esta mañana junto a la diputada Patricia Iglesias que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descarte reunirse con el Gobierno en la ronda de negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas sobre financiación autonómica. «O señor Rueda nin sequera se vai sentar a negociar. Non coñecemos cal é o seu modelo», denunció la parlamentaria, que advirtió de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, «deu a orde a todos os presidentes de non sentarse a negociar». «Isto é un disparate e unha falla de respecto aos galegos e galegas», expuso Méndez, quien recordó que el problema de financiación no solo afecta al ámbito autonómico, sino también a los concellos.

La dirigente socialista comparó el plantón del presidente Rueda con la actitud de su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, cuyo ejecutivo sí acudió a esa primera reunión: «Os gobernos que traballan para os seus cidadáns escoitan, séntanse, dialogan e defenden os seus intereses. Iso é o que fixo onte Castilla-La Mancha. O señor Rueda nin sequera irá escoitar». Patricia Iglesias instó a negociar un modelo propio que atienda al coste real de los servicios según el envejecimiento y la dispersión. Para explicar la necesidad de acudir a la negociación, recordó sobre la Xunta: «Pedían 500 millóns de euros, ofrécenlles 587 para comezar a negociar, e seguen sen querer sentarse». «Para iso hai que entrar na sala. Para iso hai que facer política, con maiúsculas, non política partidista, e para iso hai que ter un modelo», reclamó.

Méndez puso también el foco en la financiación municipal, avisando sobre el aumento de los costes en la prestación de servicios de los ayuntamientos mientras los recursos «quedaron como estaban». Frente a medidas concretas del Gobierno, como la subida en la entregas a cuenta o el uso del superávit para proyectos plurianuales, la diputada criticó que la Xunta no impulse «a reforma estrutural que se necesita», y lamentó el contenido de la futura ley de administración local. «Tamén hai concellos do PP que a rexeitan», alertó la secretaria de organización, quien denunció que las entidades locales asumen más de 700 millones de euros anuales en competencias que la Xunta les traslada de forma encubierta y sin aportar los recursos económicos necesarios para atenderlas. «O diñeiro que manda a Xunta chega condicionado», señaló.

Los socialistas gallegos desarrollarán una jornada de debate técnico abierta a la sociedad este viernes 26 de junio bajo el título Autogoberno intelixente e financiamento galego. El foro, que coincidirá con el 45 aniversario del Estatuto de Autonomía, contará con ponentes como Francisco Caamaño o Fernández Leiceaga, y concluirá con la intervención del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.