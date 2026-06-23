Los concejales no adscritos de Santiago irán a las municipales y dividen la izquierda en cuatro
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La ley electoral dificulta una coalición con Compostela Aberta, liderada por María Rozas, al encabezar la lista Mercedes Rosón24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
d«Isto vai de que Mercedes Rosón sexa alcaldesa», afirmó ayer el concejal no adscrito en Santiago y, como Rosón, ex del PSdeG, Gonzalo Muíños. Los dos, junto a los otros dos ediles expulsados del partido