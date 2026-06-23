Los concejales no adscritos de Santiago irán a las municipales y dividen la izquierda en cuatro

M. Varela / R. Martínez SANTIAGO / LA VOZ

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Los cuatro concejales no adscritos de Santiago, tras anunciar su candidatura.
Los cuatro concejales no adscritos de Santiago, tras anunciar su candidatura. XOAN A. SOLER

La ley electoral dificulta una coalición con Compostela Aberta, liderada por María Rozas, al encabezar la lista Mercedes Rosón

24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

d«Isto vai de que Mercedes Rosón sexa alcaldesa», afirmó ayer el concejal no adscrito en Santiago y, como Rosón, ex del PSdeG, Gonzalo Muíños. Los dos, junto a los otros dos ediles expulsados del partido

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